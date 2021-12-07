المصري صلاح مستبعد .. اعلان التشكيلة المثالية لعام 2021

2021/12/07 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الثلاثاء، التشكيلة المثالية لعام 2021.وشهدت اختيارات التاريخ والإحصاء استبعاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، من التشكيلة المثالية.ويقدّم صلاح مستويات متميزة مع ليفربول في الموسم الحالي ويتصدر الآن قائمة هدافي البريميرليج، في حين لعب كانتي دورًا مهمًا في فوز تشيلسي بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.في الجهة المقابلة يزين المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان التشكيلة، وهو اللاعب العربي الوحيد بها.وجاءت التشكيلة الأفضل لعام 2021، كالآتي:حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان - إيطاليا).الدفاع: أشرف حكيمي (سان جيرمان - المغرب) - ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس - إيطاليا) - روبن دياز (مانشستر سيتي - البرتغال) - ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ - كندا).الوسط: جورجينيو (تشيلسي - إيطاليا) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا) - ليونيل ميسي (سان جيرمان - الأرجنتين).الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد - البرتغال) - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - بولندا) - كيليان مبابي (سان جيرمان - فرنسا)./انتهى9

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