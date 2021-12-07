2021/12/07 | 21:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تصدر أمرا اداريا برفع أجور المقبلين على الزواج من ٥٠ الف إلى ٧٥ الف لكلا الزوجين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/07 | 21:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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