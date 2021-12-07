صافرات الإنذار تدوي من مبنى القنصلية الأميركية في أربيل

2021/12/07 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دوّت صافرات الإنذار، مساء الثلاثاء، من مقر القنصلية الأميركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

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ونقل مراسل "ناس"، عن مصادر محلية (7 كانون الأول 2021)، أن "صافرات الإنذار أُطلقت من مبنى القنصلية الأميركية بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم واستمرت لنحو 10 دقائق".

وأضاف أنه "لم تتم معرفة مسببات إطلاق الصافرات، وهل هي تجريبية أم لأمر آخر".

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