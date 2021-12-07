بيع قطعة أرض افتراضية بـ 2.4 مليون دولار

2021/12/07 | 21:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إعلامية عن بيع عقارات وأراض داخل العالم الافتراضي بقيم تجاوزت مئات الآلاف من الدولارات، وبسعر للمتر المربع تخطى أحيانا الـ 4 آلاف دولار

اشترت “ميتافيرس” قطعة أرض عبر العالم الافتراضي المسمى Decentraland مقابل 2.4 مليون دولار من قبل مستثمري العملات المشفرة، وربما يعتبر هذا حتى الآن هو السعر الأعلى في سوق بيع الأراضي الافتراضية.

تعد Decentraland بيئة افتراضية على الإنترنت، يمكن للمستخدمين فيها شراء أراض وزيارة مبان والتجول والتعرف على أشخاص رمزيين.

وقال متحدث باسم Decentraland إن شركة تابعة لـ Tokens.com، تسمى Metaverse Group، اشترت قطعة الأرض الافتراضية مقابل 618 ألفا من عملة MANA المشفرة.

وتتكون قطعة الأرض من 116 قطعة صغيرة، تبلغ مساحة كل منها نحو 5 أمتار مربعة، ما يجعل مساحة الأرض كلها نحو 560 مترا مربعا افتراضيا.

وقد زاد الاهتمام الشهر الماضي بهذا النوع من الاستثمار عندما غيرت شركة Facebook اسمها إلى Meta لتعكس تركيز الشركة على تطوير منتجات الواقع الافتراضي من أجل metaverse.

Decentraland تستخدم تقنيات “البلوك تشين” لبيع الأراضي والعناصر الأخرى على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) كنوع من الأصول المشفرة.

إذا..

هل بدأ عصر صفقات العقارات الافتراضية؟

هل نسمع قريبا عن شراء أراض افتراضية بأموال حقيقية وليس من خلال العملات المشفرة فقط؟

من يضمن أموال المستثمرين في هذه الصفقات؟

أسئلة ضمن غيرها ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب

وكان ضيفا اللقاء يزن صوالحة، خبير تكنولوجيا المعلومات من عمان، ومحمد فتحي، الصحفي المختص بالتحول الرقمي من القاهرة.

https://fb.watch/9L7P0bj4qJ/

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