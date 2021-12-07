2021/12/07 | 21:37 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وسوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/07 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وسوريا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).