مسؤول في الصحة: تخويف الناس بشكل كبير من المتحور الجديد فيه مبالغة

2021/12/07 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، "تخويف الناس بشكل كبير من المتحور الجديد"، بالمبالغة.

وقال الحجامي في تصريح تابعه NRT عربية، (7 كانون الاول 2021)، إن "الموجة الرابعة متوقع دخولها الى العراق في مطلع الربيع"، مضيفاً أن "المرحلة السابقة أثبتت جدارة النظام الصحي العراقي وكفاءة المنتسبين".

وأوضح، أن "تخويف الناس بشكل كبير من المتحور الجديد حصلت المبالغة فيه، والبحوث الاولية تقول إنه يكون أسرع انتشارا لكن حدة المرض وخطورته من غير المتوقع أن تكون أقوى من السلالات الاخرى".

"واع"

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