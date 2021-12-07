هل سيتعرض العراق لمنخفض 'حاد' ودرجات صفرية؟.. توضيح من الأنواء الجوية

2021/12/07 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حقيقة التعرض لمنخفض يؤدي لتسجيل درجات حرارة دون الصفر المئوي، فيما أشارت إلى أن القراءات الجوية ما زالت طبيعية.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري للوكالة الرسمية، اليوم (7 كانون الاول 2021)، إن "قسم التنبؤ الجوي لم يصدر عنه أي تحذيرات جوية تشير إلى تعرض العراق لمنخفض جوي وسيسجل درجة حرارة دون الصفر المئوية".

واوضح، ان "المنخفض الجوي الحالي سيؤثر على البلدان الأوروبية وربما سيؤثر على تركيا، ولكن ليس تأثيرا قويا".

واوضح، انه "حتى الآن الأمور طبيعية، ولا يوجد مؤشر كبير يشير الى انخفاض درجات الحرارة دون الصفر المئوي".

وتابع إن "كانت هناك تحذيرات جوية، فستكون صادرة من قسم التنبؤ الجوي حصراً، كونها الجهة المسؤولة والرسمية التي تمثل البلاد".

ودعا الجابري وسائل الإعلام، إلى "اعتماد الأخبار الصادرة عن إعلام الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، كونها الإعلام الرسمي والمصادر الرسمية الحقيقية، التي تعطي التحذيرات الجوية والتقارير الخاصة بالتغيرات المناخية التي تتأثر بها البلاد".

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