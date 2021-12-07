التخطيط تعلن بدء العمل على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية

2021/12/07 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، بدء العمل على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، مشيراً إلى أن السياسات السكانية في العراق واجهت الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية.وقالت […]

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