الشرطة الفرنسية تُلقي القبض على سعودي يُشتبه بصلته بقتل جمال خاشقجي

2021/12/07 | 21:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت الشرطة الفرنسية CNN أنها اعتقلت سعوديا يبلغ من العمر 33 عاما، صبيحة الثلاثاء، عندما كان يهم بالصعود على متن طائرة إلى الرياض، في قضية ربطتها إذاعة "RTL" الفرنسية بمقتل الإعلامي السعودية جمال خاشقجي، ووضع الرجل المقبوض عليه في الحجز حا

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