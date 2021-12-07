2021/12/07 | 21:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q3eqgEJfiII

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كنيسة الاقيصر جهود لإحياء إحدى أقدم كنائس العراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كنيسة الاقيصر جهود لإحياء إحدى أقدم كنائس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).