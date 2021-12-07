2021/12/07 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في محادثتهما الأولى بعد التصعيد الروسي الأخير في أوكرانيا، نقل الرئيس الأميركي جو بايدن مخاوفه من هذه المسألة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.واختتمت المحادثات بين بوتن وبايدن عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء، حيث نقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يعبر لبوتين عن القلق ويهدد بالعقوبات المركز الخبري الوطني.

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