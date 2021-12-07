2021/12/07 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن منع إستيراد البطاطا في اقليم كردستان اعتبارا من 2021/12/9 دعماَ للمنتج المحلي.وكشف كشف الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



لا بطاطا مستوردة في اقليم كردستان المركز الخبري الوطني.

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