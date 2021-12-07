"إجراءات اقتصادية شديدة وتدابير أخرى".. تفاصيل الحوار بين بوتين وبايدن

2021/12/07 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلم نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة الافتراضية التي جمعتهما أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات اقتصادية "شديدة" و"تدابير أخرى" في حال قررت موسكو اجتياح أوكرانيا.

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