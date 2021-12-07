2021/12/07 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار من الزرعة بشأن استيراد البطاطا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار من الزرعة بشأن استيراد البطاطا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار من الزرعة بشأن استيراد البطاطا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).