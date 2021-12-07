2021/12/07 | 22:39 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية: الأطفال بين الـ5 والـ14 عاما الشريحة الأكثر إصابة بكورونا في أوروبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/07 | 22:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: الأطفال بين الـ5 والـ14 عاما الشريحة الأكثر إصابة بكورونا في أوروبا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: الأطفال بين الـ5 والـ14 عاما الشريحة الأكثر إصابة بكورونا في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).