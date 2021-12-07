2021/12/07 | 22:39 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دوت صافرات الانذار، ليل الثلاثاء، من مبنى القنصلية الاميركية في اربيل .
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وافاد مراسلنا، (7 كانون الاول 2021)، بأن "القنصلية الاميركية في اربيل ، اطلقت صافرات الانذار لمدة 10 دقائق ليل اليوم الثلاثاء في عملية تجريبية".
واضاف، ان "تلك العملية التجريبية تجريها القنصلية بشكل دوري".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل: القنصلية الاميركية تطلق صافرات الانذار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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