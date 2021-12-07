اربيل: القنصلية الاميركية تطلق صافرات الانذار

2021/12/07 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوت صافرات الانذار، ليل الثلاثاء، من مبنى القنصلية الاميركية في اربيل .

وافاد مراسلنا، (7 كانون الاول 2021)، بأن "القنصلية الاميركية في اربيل ، اطلقت صافرات الانذار لمدة 10 دقائق ليل اليوم الثلاثاء في عملية تجريبية".

واضاف، ان "تلك العملية التجريبية تجريها القنصلية بشكل دوري".

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