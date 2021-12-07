البنك المركزي يرفع مبيعاته من الدولار

2021/12/07 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، ارتفاع مبيعاته من الدولار، إلى 200 مليون دولار خلال مزاد بيع العملة.

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم (7 كانون الاول 2021)، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 7.45% لتصل إلى 202 مليونين، و 324 الفا و503 دولارات غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.

وذهبت اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 156 مليونا و 874 الفاً و 503 دولارات.

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