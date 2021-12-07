المرجع السيستاني يرعى اكثر من 74 الف يتيم بمنح مالية بحدود 7 مليار دينار لشهر تشرين الثاني المنصرم

2021/12/07 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية

التي يرعاها المرجع السيد علي

السيستاني انها قامت بتوزيع مبلغ بحدود

7 مليار دينار عراقي على الايتام

المسجلين فيها للشهر الماضي

ونقل بيان مقتضب للمؤسسة اطلعت عليه

وك

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