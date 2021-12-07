الإعلام الأمني تعلن القبض على متسللين من سوريا

2021/12/07 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متسللين من سوريا.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية من القاء القبض على 6 اشخاص يحملون الجنسية السورية”.وأشارت إلى أنهم “كانوا …

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