2021/12/07 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى أصدرت محكمة جنايات المثنى، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس 15 عاما بحق مدان بتجارة المخدرات في محافظة المثنى.وذكرت مديرية شرطة المثنى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “محكمة جنايات المثنى اصدرت حكما بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وشهر واحد وغرامة مالية قدرها عشر ملايين دينار مع حجز أمواله المنقولة وغير …

ظهرت المقالة الحكم بالحبس 15 عاما بحق مدان بتجارة المخدرات في المثنى أولاً على النور نيوز.

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