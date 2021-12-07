2021/12/07 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعرضت أكثر من 82 في المئة من النساء المغربيات للعنف باختلاف أشكاله خلال فترة ما في حياتهن، وفق إحصائيات رسمية، واختارت عدد منهن التزام الصمت وعدم متابعة الجاني، لاعتبارات مختلفة ومتداخلة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ما نسكتوش”..



حملة لتشجيع المغربيات المعنفات على التبليغ المركز الخبري الوطني.

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