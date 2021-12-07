مبابي وميسي يقودان باريس لفوز كبير على كلوب بروج

2021/12/07 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفاز باريس سان جيرمان على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، 4-1، اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.سجل أهداف بي إس جي كيليان مبابي "ثنائية" وليونيل ميسي "ثنائية" في الدقائق 2 و7 و38 و76، بينما سجل ماتس ريتس هدف كلوب بروج الوحيد في الدقيقة 68.رفع سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضيفه عند 4 نقاط، وفرط في فرصة الذهاب إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

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