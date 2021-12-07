باريس سان جيرمان يفوز على كلوب بروج وسيتي يخسر من لايبزيج

2021/12/07 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على حساب نظيره كلوب بروج، بنتيجة 4-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب " بارك دي برانس ".وسجل باريس سان جيرمان هدفين عن طريق كيليان مبابي في الدقائق "2 و7 "، ثم سجل ليونيل ميسي هدف ثالث في الدقيقة "38".وفي الدقيقة "68" قلص كلوب بروج النتيجة عن طريق ماتس ريتس، ثم سجل ليونيل ميسي هدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة "76".

ورفع سان جيرمان رصيده الى 11 نقطة وكان قد تأهل مسبقاً الى دور الـ16 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الرابع وودع البطولة.و ضمن مباريات المجموعة ذاتها خسر مانشستر سيتي بهدفين لهدف امام لايبزيج الألماني بملعبه ليتصدر باريس سان جيرمان المجموعة و يتاهلان سويا للدور المقبل

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