مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بدوري الأبطال

2021/12/07 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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واصل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، تحطيم الأرقام القياسية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدفين في شباك كلوب بروج البلجيكي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات، رافعا رصيده إلى 31 هدفا في 51 مباراة بدوري الأبطال.

وبات الفرنسي أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 30 هدفا، ببلوغه 22 عاما و352 يوما.

كما سجل المهاجم الشاب ثنائية في زمن قدره 6 دقائق و23 ثانية، ليحرز أسرع هدفين بعد ثنائية البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد الذي سجل في شباك جلطة سراي التركي خلال زمن قدره 6 دقائق و13 ثانية.

ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 4 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم.

وقد انتهي الشوط الأول لصالح الفريق الفرنسي بثلاثية دون رد

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