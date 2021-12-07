مبابي وميسي يسجلان ينهيان مسيرة كلوب بروج في اوروبا

2021/12/07 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.سجل أهداف / بي اس جي / كل من كيليان مبابي "ثنائية" وليونيل ميسي "ثنائية" في الدقائق 2 و7 و38 و76، بينما سجل ماتس ريتس هدف كلوب بروج الوحيد في الدقيقة 68.ورفع سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضيفه عند 4 نقاط، وفرط في فرصة الذهاب إلى مسابقة يوروبا ليج./انتهى9

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