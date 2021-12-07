السياسية هي الزمن الذي لا يمر! - قاسم المحبشي

2021/12/07 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي عدل صحيح وأمن راسخ وأمل فسيح تلك هي مقومات وجود الدول واستمرارها وازدهارها بحسب الماوردي.



كتبها في منتصف القرن العاشر الميلادي وهي خلاصة الحكمة السياسية في كل العصور فالعدل أساس الملك والأمن شرط الاستقرار والاستمرار والأمل مبعث النشاط والإبداع والابتكار.



والسياسة هي الزمن الذي لايمر! بمعنى أنها المجال الوحيد الذي ليس بمقدور أحد تجاوز استحقاقها أبدا، والسياسة تؤثر في حياة الناس بأشد مما تؤثر فيهم ت ......





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