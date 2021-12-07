أوروبا، إلى اليمين دُرْ! - الطاهر المعز

2021/12/07 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز فرنسا، هوامش من الحملة الإنتخابية بدأ التّهريج قبل أشْهُرٍ من الإعلان الرّسْمِي عن افتتاح حملة الإنتخابات الرئاسية التي تجري دورتها الأولى يوم العاشر من نيسان/ابريل 2022، قبل الإنتخابات التشريعية (12 و 19 حزيران/يونيو 2022)، وبدأت مليشيات اليمين المتطرف تمارس العنف البدَنِي ضد الخُصُوم والمنافسين، حيث جُرِحَ العدِيد من مُناهضي الميز العنصري، يوم الأحد الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2021، خلا ......





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