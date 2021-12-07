جوليان اسانج- اطباء وشعب وحكومة العراق! - طلال الربيعي

2021/12/07 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي هذا بيان وقعته مجموعة من أطباء العالم من مختلف الاختصاصات من اجل إطلاق سراح جوليان اسانج الذي قبضت عليه السلطة في بريطانيا واودعته السجن بانتظار ترحيله الى الولايات المتحدة ليقضي عقوبة سجن لمدة 175 عاما, لا لشيئ سوى فضحه جرائم المحتل في العراق وأفغانستان.



واني افخر في أن اكون احد الموقعين.



وهو اقل شيئ يمكن تقديمه من اجل الانتصار لقضية العدالة والحق وحرية التعبير.



ولكن ما يؤلمن ......





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