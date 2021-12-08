إيران تعلن تقديم مقترحات تدفع

2021/12/07 | 23:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني إن المقترحات التي قدمها الوفد الايراني المفاوض في فيينا، من شأنها أن "تدفع بجدية عجلة المفاوضات النووية لإلغاء الحظر نحو الإمام".

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