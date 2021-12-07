لوح حلم كلكامش التاريخي أعيد إلى موطنه العراق

2021/12/07 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدادأ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عودة‭ “‬لوح‭ ‬غلغامش‭”‬،‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يقدر‭ ‬عمره‭ ‬ب3500‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬موطنه‭ ‬العراق‭ ‬بمساعدة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬ب‭”‬الانتصار‭” ‬على‭ ‬سراق‭ “‬تأريخ‭ ‬وحضارة‭” ‬البلاد‭.‬ وجرى‭ ‬تسليم‭ ‬اللوح‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬لوزيري‭ ‬الخارجية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬والثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والأثار‭ ‬حسن‭ ‬ناظم‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والأثار‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬إن‭ […]

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