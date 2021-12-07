نجم راب كندي يطلب سحب ترشيحيه لجوائز غرامي

2021/12/07 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طلب‭ ‬نجم‭ ‬الراب‭ ‬الكندي‭ ‬درايك‭ ‬من‭ ‬منظمي‭ ‬جوائز‭ “‬غرامي‭” ‬سحب‭ ‬ترشيحيه‭ ‬في‭ ‬فئتين‭ ‬منها‭ ‬فاستجابت‭ ‬أكاديمية‭ ‬صناعة‭ ‬الموسيقى‭ ‬الأميركية‭ ‬رغبته،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الاثنين‭ ‬مصادر‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬المعنيين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ ومع‭ ‬أن‭ ‬درايك‭ ‬اختير‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬بين‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬فئتي‭ ‬موسيقى‭ ‬الراب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ألبومه‭ […]

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