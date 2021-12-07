13.5 مليون دولار حصيلة أولية من مزاد على تركة مصمم أزياء

2021/12/07 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيس‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أثمر‭ ‬مزاد‭ ‬أقامته‭ ‬دار‭ “‬سوذبيز‭” ‬في‭ ‬موناكو‭ ‬واختتم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تركة‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬الألماني‭ ‬الراحل‭ ‬كارل‭ ‬لاغرفيلد‭ ‬شمل‭ ‬قطعاً‭ ‬من‭ ‬اثاث‭ ‬منازله‭ ‬ولوحات‭ ‬فنية‭ ‬وسيارة‭ “‬رولز‭ ‬رويس‭” ‬عن‭ ‬حصيلة‭ ‬بلغت‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬13.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تشير‭ ‬إليه‭ ‬التقديرات‭. ‬ ووصفت‭ “‬سوذبيز‭” […]

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