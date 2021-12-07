إيران تكشف عن معاناة 10 آلاف قرية من نقص المياه

2021/12/07 | 23:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان الثلاثاء، عن أن هناك 10 آلاف قرية في البلاد تعاني من نقص المياه، موضحا أن الوزارة تدرس عدة خطط لحل الأزمة المائية في المدن الإيرانية، حسب وكالة ”إيرنا“.وقال محرابيان في اجتماع له مع مسؤولين في الوزارة، إنه ”يتم توفير الأموال اللازمة لحل أزمة 10 …

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