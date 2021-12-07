انذار أمني يعم جنوب العراق بعد انفجار قتل وجرح 12 في البصرة

2021/12/07 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ -‬البصرة‭ -‬الزمان‭ ‬ وجّه‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬أمس‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬فوري‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬البصرة‭ ‬المفاجئ،‭ ‬ملقيا‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬ضعف‭ ‬الأداء‭ ‬الاستخباري‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬وف‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الانفجار‭ ‬بأنه‭ ‬عمل‭ ‬إرهابي‭ ‬ودعا‭ ‬لتوحيد‭ ‬الصفوف‭ ‬وملاحقة‭ ‬الجناة‭ ‬وتقديمهم‭ ‬للعدالة‭ ‬بحسب‭ ‬تغريدة‭ ‬الثلاثاء‭.‬من‭ ‬جهته‭ ‬أعلن‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬البصرة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ […]

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