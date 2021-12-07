البوصلة تائهة

2021/12/07 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام اذا‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬التحقيق‭ ‬الظاهر‭ ‬في‭ ‬اغتيال‭ ‬ضابط‭ ‬استخبارات‭ ‬في‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الحر‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬الجناة،‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الاقتناع‭ ‬بأن‭ ‬الجهود‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬تتجه‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭ ‬الى‭ ‬انجاز‭ ‬تحقيقات‭ ‬وافية‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬البصرة‭ ‬والاعلان‭ ‬المقنع‭ ‬عن‭ ‬نتائجها‭.‬ لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬مسافة‭ ‬مطوية،‭ ‬تصغر‭ ‬وتكبر،‭ ‬تبعا‭ ‬للظرفية‭ […]

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