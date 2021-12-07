كبير علماء البيت الأبيض: شبه المؤكد أنّ أوميكرون أقل شدة من دلتا

2021/12/07 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬كبير‭ ‬علماء‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أنتوني‭ ‬فاوتشي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬شدة‭ ‬متحورة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬الجديدة‭ ‬أوميكرون‭ ‬سيستغرق‭ ‬أسابيع،‭ ‬لكن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الأولية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬سابقاتها‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أخف‭.‬ وقال‭ ‬فاوتشي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬من‭ ‬شبه‭ ‬المؤكد‭ ‬بأنها‭ ‬ليست‭ ‬أكثر‭ ‬شدة‭ ‬من‭ ‬دلتا‭..‬هناك‭ […]

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