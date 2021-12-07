التعليم تحقق بملف استيفاء الأجور الدراسية

2021/12/07 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، بالتحقيق في استيفاء الأجور من الطلبة قبل قبولهم رسميا في الكليات الأهلية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "عملا بالسياقات المعتمدة في إدارة ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب بالتحقيق بملف استيفاء الأجور الدراسية أو جزء منها أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطالب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني".وشدد على "متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل الى إعفاء عميد الكلية أو رئيس الجامعة من منصبه منعا لاستغلال الطلبة وعوائلهم في ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية".

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