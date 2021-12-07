لايبزيغ يسقط مان سيتي وينهي سلسلته الإيجابية في

2021/12/07 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز لايبزيغ الألماني بطاقته إلى ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه 2-1 على ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي الضامن تأهله إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برفقة باريس سان جرمان الفرنسي الفائز 4-1 على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

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