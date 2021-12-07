توجيه من وزير التعليم يخص استيفاء الأجور الدراسية

2021/12/07 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

*وزير التعليم يوجه بالتحقيق في استيفاء الأجور من الطلبة قبل قبولهم رسميا في الكليات الأهلية*

عملا بالسياقات المعتمدة في إدارة ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب بالتحقيق بملف استيفاء الأجور الدراسية أو جزء منها أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطالب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني.

وشدد على متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل الى إعفاء عميد الكلية أو رئيس الجامعة من منصبه منعا لاستغلال الطلبة وعوائلهم في ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية.

*دائرة العلاقات والإعلام**وزارة التعليم العالي والبحث العلمي**7 كانون الأول 2021*

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