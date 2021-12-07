بوتين يدعو بايدن لعدم تحميل روسيا مسؤولية الوضع حول اوكرانيا ويطالب الناتو بضمانات امنية

2021/12/07 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية.وجاء في بيان صدر عن الكرملين في أعقاب الاتصال بين بوتين وبايدن اليوم الثلاثاء، أن "القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الداخلية وعدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك لعام 2015 تصدرت المباحثات بين الرئيسين ".واضاف البيان إن "الرئيس الروسي قدم أدلة دامغة على النهج الهدام الذي تتبعه كييف ويهدف للنسف الكامل لاتفاقات مينسك والتوافقات التي تم التوصل إليها في إطار رباعية نورماندي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استفزازات كييف ضد دونباس".واشار الى :" ان بايدن ركز على الطابع الخطير لتحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وحدد العقوبات التي ستكون الولايات المتحدة وحلفاؤها مستعدين لفرضها في حال المزيد من التصعيد".وردا على ذلك أكد بوتين أنه "لا ينبغي تحميل روسيا المسؤولية، لأن الناتو هو الذي يتخذ خطوات خطيرة ويحاول الانتشار على الأراضي الأوكرانية ويعزز حشوده على تخوم روسيا".وتابع: " لذا، فإن موسكو ترنو للحصول على ضمانات خطية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا"./انتهى9

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