وزير التعليم يوجه بالتحقيق في استيفاء الاجور من الطلبة قبل قبولهم رسميا في الكليات الاهلية

2021/12/07 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب بالتحقيق بملف استيفاء الاجور الدراسية أو جزء منها أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطالب رسميا في الكليات الاهلية ، او في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الالكتروني.وشدد الوزير في بيان على متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل الى اعفاء عميد الكلية او رئيس الجامعة من منصبه ، منعا لاستغلال الطلبة وعوائلهم في ملف التقديم الى الجامعات والكليات الاهلية./انتهى9

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