2021/12/07 | 23:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه بالتحقيق في استيفاء الكليات الأهلية أجور الدراسة من الطلبة قبل قبولهم رسمياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/07 | 23:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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