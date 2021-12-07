العراق يناقش حظر تطبيق ’تيك توك’ بشكل نهائي

2021/12/07 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عَلِمَ موقع "ناس نيوز"، الثلاثاء، بأن اجتماع مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات العراقي ناقش إمكانية حظر تطبيق "تيك توك" في العراق بشكل نهائي.

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وأبلغ مصدران "ناس" كانا على اطلاع على مجريات اجتماع الثلاثاء (7 كانون الأول 2021)، بأنه قد "جرت مناقشة ما وُصفت بأنها مخاطر مجتمعية يتسبب بها التطبيق المذكور، علاوة على عدم مناسبته لفئات عمرية محددة، من ضمن مسببات تحرك قد يكون فعلياً للبدء يإجراءات حظر التطبيق في البلاد".

وكان اجتماع المجلس الذي عُقد في وقت سابق اتخذ قراراً بشأن اللائحة التنظيمية بمنح تراخيص البث التلفزيوني الرقمي وفق فقرات عدة في مقدمتها تعديل مدة التراخيص الاقليمية لتكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللهيئة حق مراجعة اللائحة وفق ما تراه مناسبا لتنظيم هذا القطاع.



وذلك في بيان رسمي أصدرته الهيئة.

كما تم منح مقدمي طلبات البث التلفزيوني الرقمي مدة 3 أشهر لتعديل موقفهم القانوني امام الهيئة، كم تم توجيه الدوائر المختصة باعداد لوائح خاصة بتراخيص (ipTv).

وناقش المجلس ايضا عددا من الموضوعات التي تخص قطاع تكنولوجيا المعلومات وأهمية التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وكيفية إيجاد آلية لتسهيل هذا التحول، كما اطلع اعضاء المجلس على تقارير التغطية الاعلامية للانتخابات وتم التوجيه بضمها الى لائحة البث والتغطية الاعلامية.

وتداول اعضاء المجلس في عدد من المقترحات المرفوعة من دوائر الهيئة فيما يخص لوائح التنظيم والخدمات المقدمة، والمشاركة في رعاية ودعم مئوية الدولة العراقية، وفق نص البيان.

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