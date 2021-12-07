توجيه جديد للتعليم بشأن استيفاء الأجور الدراسية

2021/12/07 | 23:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، بالتحقيق في استيفاء الأجور من الطلبة قبل قبولهم رسمياً في الكليات الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “عملا بالسياقات المعتمدة في إدارة ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب بالتحقيق بملف استيفاء الأجور الدراسية أو جزء منها أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطالب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني”.

وشدد الوزير بحسب البيان على “متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل الى إعفاء عميد الكلية أو رئيس الجامعة من منصبه منعا لاستغلال الطلبة وعوائلهم في ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية”.

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