2021/12/07 | 23:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يوجه بالتحقيق في استيفاء الأجور من الطلبة قبل قبولهم رسمياً في الكليات الأهلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/07 | 23:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يوجه بالتحقيق في استيفاء الأجور من الطلبة قبل قبولهم رسمياً في الكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يوجه بالتحقيق في استيفاء الأجور من الطلبة قبل قبولهم رسمياً في الكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).