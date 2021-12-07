وزارة التعليم تتخذ قرارا 'صارما' لمنع استغلال الطلبة في الكليات والجامعات الاهلية

2021/12/07 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، الثلاثاء، بفتح تحقيق في استيفاء الاجور من الطلبة قبل قبولهم رسميا في الكليات الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (7 كانون الأول 2021)، انه "عملا بالسياقات المعتمدة في إدارة ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بالتحقيق بملف استيفاء الأجور الدراسية أو جزء منها أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطالب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني".

وتابعت، "وشدد على متابعة المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة التي قد تصل الى اعفاء عميد الكلية أو رئيس الجامعة من منصبه منعا لاستغلال الطلبة وعوائلهم في ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية".

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