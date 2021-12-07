كهوف هايدراهوداهوس: مفرقات سليم بركات اللغوية - آزاد أحمد علي

2021/12/07 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي سحبت من بين صف (روايات) سليم بركات أقلها سماكة، فقراءة نصوص سليم بركات النثرية ورطة، ينبغي الخروج منها بأقل خسارة زمنية ممكنة، فكانت كهوف هايدراهوداهوس أصغرها سماكة، توقعت أن النص يرتبط بعلاقة ما مع مجتمعات اليونان القديمة، أو إعادة اكتشاف لنص يوناني يتم محاكاته، أو حتى إعادة صياغة لأسطورة أو ملحمة من عوالم الشرق القديم.يتوزع النص على فقرات معنونة على شكل فصول، أولها: محاورة خارتيماس وسوسينو، ......





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