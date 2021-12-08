مصر تتعادل أمام الجزائر وتتأهل لربع نهائي كأس العرب

2021/12/08 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعادل منتخب مصر مع شقيقه الجزائري، بنتيجة 1-1، مساء الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العرب، على ستاد الجنوب في الدوحة.وتصدر الفراعنة، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق "اللعب النظيف" أمام الجزائر صاحبة الوصافة.وضرب منتخب مصر، موعدًا مع الأردن في ربع نهائي البطولة، أما الجزائر ستواجه المغرب في نفس الدور.

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