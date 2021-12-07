الجزائر تتعادل مع مصر وتواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب

2021/12/08 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مباراة مصر والجزائر، الثلاثاء، بتعادل المنتخبين بنتيجة (1-1)، في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العرب.

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