ميسي يتخطى بيليه ويعادل رقما قياسيا لرونالدو

2021/12/08 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفوز العريض لباريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي (4-1)، في الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وسجل ليونيل ميسي ثنائية للفريق الباريسي في الدقيقتين (38، و76 من ركلة جزاء) من زمن اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" في العاصمة باريس.وأصبح نادي كلوب بروج الفريق الـ38 الذي يهز ميسي شباكه في دوري أبطال أوروبا، معادلا الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.ووصل البرغوث الأرجنتيني إلى الهدف 758 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، متجاوزا بفارق هدف واحد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بينما يتربع كريستيانو رونالدو على عرش صدارة هدافي العالم لكرة القدم على مر العصور برصيد 801 هدف.وتعد هذه المباراة الـ35 في مسيرة ميسي التي يسجل فيها هدفين أو أكثر في مباريات دوري أبطال أوروبا، وفي دور المجموعات وصل ميسي إلى 76 هدفا بالمسابقة./انتهى9

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